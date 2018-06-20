В Минтруда обсуждают увеличение минимальной заработной платы

На сегодняшний день она составляет 28 тысяч тенге.

Вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о комплексной работе для повышения доходов населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам разрабатываются три направления. Первое - это вопрос увеличения минимальной заработной платы.

«На сегодня она составляет 28 тысяч тенге. Рассматриваются различные варианты: и на несколько процентов, и в шаг в 1,5 раза. Это обсуждается пока на уровне Министерства труда и соцзащиты», - сказал он журналистам после заседания в Сенате Парламента РК по вопросам низких зарплат.

Вторым важным аспектом в министерстве считают активизацию деловой активности. По словам вице-министра, чем больше предприятий, чем богаче бизнес, тем больше он может выплачивать зарплату своим сотрудникам. Третье направление - борьба с теневой экономикой. В эту часть входят не только разработка санкций, но и стимулирование.

«Рассматриваем различные меры, вплоть до понижения налогов на ту часть оборота, которая совершена с помощью банковской карточки. Рассматривается внедрение налоговых бонусов за то, что человек расплачивается карточкой. И этими бонусами он мог бы оплатить налог на транспорт, на имущество. Многие торговые предприятия уходят в тень, потому что при больших оборотах они вынуждены стать плательщиками НДС - это дополнительные 12% на оборот. Рассматриваем предложение вывести безналичный оборот за пределы, то есть карточный оборот не учитывать при определении, нужно ему быть плательщиком НДС или не нужно», - разъяснил Р.Даленов.

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