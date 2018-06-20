В Казахстане ожидается понижение температуры
Ослабление жары в южных областях республики ожидается лишь к 23 июня.
Фото : Моя Планета20 июня 2018, 12:58
Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз на 21-23 июня 2018 года, передает Zakon.kz.
По данным синоптиков, в Казахстане ожидается понижение температуры.
"С атлантическими циклонами, смещавшимися один за другим через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь, в северной половине республики преобладала прохладная с грозовыми дождями погода. В южных областях жаркая и без осадков погода была связана с полем повышенного атмосферного давления. В предстоящие трое суток предполагается перестройка атмосферных процессов и на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух с северных районов Западной Сибири. Поэтому в северных областях республики ожидается понижение температуры воздуха, дожди с грозами и сильным северо-западным ветром", - сообщили в РГП "Казгидромет".
Ослабление жары в южных областях республики ожидается лишь к 23 июня, максимальная температура понизится с 33-38 до 28-35 градусов.
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