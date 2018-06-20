Депутаты об образовании Туркестанской области: Это правильное решение

Присвоение статуса города республиканского значения Шымкенту и создание новой Туркестанской области позволит работать не только на интересы Казахстана, но и в интересах экономики Центрально-азиатского региона.

Депутаты Мажилиса Парламента РК поделились мнением по поводу образования в Казахстане новой области - Туркестанской с областным центром в городе Туркестан и присвоением Шымкенту статуса города республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Как ранее сообщили в пресс-службе Акорды, Указом Президента РК Шымкент получил статус города республиканского значения, наряду с этим также была учреждена Туркестанская область с областным центром в городе Туркестан.

Председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, депутат Мухтар Ерман считает, что данное решение Главы государства «очень взвешенное, нужное и правильное».

«По сути, на юге Казахстана создаются две новые точки роста. Присвоение статуса города республиканского значения Шымкенту и создание новой Туркестанской области позволят работать не только на интересы Казахстана, но и в целом в интересах экономики Центрально-азиатского региона. Если смотреть на потенциал Шымкента и Туркестанской области, то мы увидим, что в Шымкенте и области сосредоточены очень крупные объекты промышленности и объекты образования. Не стоит забывать, что в 1990-е годы по инициативе Президента в Туркестане был создан казахско-турецкий международный университет, который сейчас занимает серьезную позицию в рейтинге», - сказал он.

В регионе также построена новая современная трасса, проходящая через территорию южного Казахстана, «Западная Европа - Западный Китай», решены вопросы по подводу газа, активно развивается сельское хозяйство и малый бизнес.

«Будут возникать вопросы, конечно, связанные с уточнением отдельных позиций. По мере того, как эти вопросы будут приходить к нам - в сформулированном виде, мы будем принимать их в работу, но главное решение уже принято. В Казахстане появился новый 17 регион и третий город - миллионник. По моему мнению, весь депутатский корпус высоко оценивает и поддерживает данную инициативу. Сейчас готовятся конкретные планы по строительству новых объектов в областном центре», - добавил М. Ерман.

Депутат Сакен Каныбеков в 2010-2016 годах занимал пост заместителя акима Южно-Казахстанской области, поэтому не скрывал своей радости насчет придания статуса Шымкенту города республиканского значения и образования новой области.

«Город Туркестан станет теперь областным центром, Шымкент - это наш третий мегаполис. Это все привнесет положительный эффект и все это привнесет новое развитие. В первую очередь для области важно изменить свой облик и наладить инфраструктуру. В Туркестан придут инвестиции, и пойдет экономическое развитие», - делится ожиданиями мажилисмен.

По его мнению, после создания инфраструктуры «все переедут туда», и у региона начнется новый этап развития.

«Конечно, новый административный центр в будущем будет перестроен, там уже начинается строительство некоторых объектов. Это даст новые рабочие места, от города до районов будут строиться новые объекты. Шымкент всегда хорошо развивался, теперь есть возможность в статусе республиканского города со своим бюджетом и возможностями сделать еще больший рывок», - полагает Сакен Каныбеков.

Его коллега Валихан Кайназаров, который тоже в 1990-е годы работал в Южно-Казахстанской области и был акимом города Туркестан в 1998-1999 годах, отметил, что новые территориальные преобразования имеют большое значение, как для самого региона, так и для Казахстана.

«Туркестан имеет для Казахстана и в целом для тюркского мира большое историческое значение. Недаром Хромой Тимур поставил там мавзолей. Туркестан был центром суфизма для тюркского мира. Поэтому то, что придали статус города областного центра, я считаю, очень большое достижение и не только для южного региона, но и всего Казахстана. В будущем, в этом регионе, по нашему мнению и аналитиков, ожидается всплеск. То есть фактически в южной части будет конкурент городу Шымкенту. Они будут конкурировать: как в плане человеческого капитала, так и по развитию. Сейчас Шымкент как город, как административная единица, он в принципе близок к тому, чтобы себя самообеспечивать, а в этом плане уже областная часть она, конечно, ниже по уровню, поэтому есть шанс, посредством того, что город будет областным центром, поднять уровень сельской зоны», - пояснил он.

По его словам, Туркестан поэтому очень важен не только для юга, но и страны.

«Также ожидается развитие туризма и вообще будет развиваться промышленность, переработка. 2 млн населения есть у области, эти люди живут там, работают. Правда, предстоит большой объем работ, чтобы придать статус областного центра городу, но для этого нужны время и деньги. А по кадрам, человеческому капиталу - юг вполне себя может обеспечить», - подчеркнул парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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