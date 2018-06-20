Депутаты обсудили проблему оплаты труда работникам бюджетных сфер в малых городах

В малых городах есть проблемы.

Проблему оплаты труда работникам бюджетных сфер в малых городах поднял депутат Сената Парламента РК от Северо-Казахстанской области Ерик Султанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть проблема в малых городах. Там работники бюджетной сферы получают зарплаты ниже, чем в сельской местности на 25%. При этом условия труда и проживания в малых городах не отличаются от сельской. Сегодня ряд городов Северо-Казахстанской области, я думаю, во многих областях есть такая проблема, испытывают огромный дефицит врачей, потому что разница в оплате 25%. Врач едет в село в 5 километрах и отказывается работать в районном центре. Таких городов в СКО четыре», - сказал он на заседании по вопросам низких зарплат.

По его мнению, этот вопрос необходимо решить, причём решение не потребует значительных средств. Как заверила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, в ведомстве рассматривают возможность распространения норм и для малых городов.

«Сегодня действительно сельские работники имеют больше преференций, у них 25% доплат, плюс местные исполнительные органы должны обеспечивать социальную поддержку по приобретению топлива либо погашению коммунальных услуг. Данные нормы сегодня тоже рассматриваются для малых городов», - ответила она.

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