Стоит ли с первого класса изучать английский язык - Токаев
Язык - глобальный вопрос.
Фото : matritca.kz20 июня 2018, 13:34
Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев выразил свое мнение по поводу изучения английского языка с первого класса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аккаунт в Twitter.
"1 сентября начнется учебный год, это повод задуматься об учебной программе. Например, стоит ли с первого класса изучать английский язык? Хватает ли преподавателей? Язык - глобальный вопрос. Сначала необходимо разобраться с казахским и русским языками", - обратился Токаев к казахстанцам.
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