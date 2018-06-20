Евросоюз начал реформу Шенгена и ужесточает визовые правила

Обновленное регулирование позволит модернизировать визовую политику ЕС, повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты реагирования на миграционные вызовы.

Совет ЕС сообщил о начале реформы Шенгенского кодекса, которая позволит ужесточить внутренний погранконтроль на срок до года, передает Росбалт.

Отмечается, что это решение принято в ответ на серьезные вызовы государственной политике или внутренней безопасности.

«Послы ЕС одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров с Европарламентом по предложению о доработке Шенгенского кодекса в отношении временного введения пограничного контроля на внутренних границах стран Шенгенской зоны», — говорится в документе Евросовета.

При этом указано, что внутренний погранконтроль на 12 месяцев рассматривается как мера крайней необходимости. В настоящее время Шенгенский кодекс разрешает вводить внутренний погранконтроль на срок до месяца, с возможностью мотивированного продления на еще один месяц.

Кроме того, власти ЕС дали старт переговорам по реформе визового кодекса, предусматривающего ужесточение правил выдачи виз в странах, которые недостаточным образом сотрудничают по вопросам реадмиссии.

«Обновленное регулирование позволит модернизировать визовую политику ЕС, повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты реагирования на миграционные вызовы», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Отмечается, что комиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по вопросам реадмиссии и принимать решение о применении конкретных ограничительных визовых мер.

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