Есимов искореняет коррупционные схемы в «Самрук Казына»

Директор департамента по связям с общественностью Сергей Куянов пояснил о каких внутренних коррупционных процессах идет речь.

В Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» разъяснили, что имел в виду Есимов говоря о борьбе с коррупционными схемами внутри компаний, сообщает Zakon.kz.

Директор департамента по связям с общественностью Сергей Куянов пояснил о каких внутренних коррупционных процессах идет речь.

«К примеру, какой-то департамент национальной компании инициирует проект, для которого нужны деньги. Другие департаменты, такие как юридический или экономический и так далее, должны поставить визу на документах. Однако, это делается при условном 1-2% вознаграждения с заявленной суммы. То есть речь идет не о традиционных «откатах». Это происходит до тендеров при согласовании внутри компании», - сообщил Куянов.

Куянов отметил, что в первую очередь все должны заниматься своей работой. Задача ФНБ «Самрук-Казына» состоит в том, чтобы повысить национальное благосостояние Республики Казахстан и обеспечить долгосрочную устойчивость для будущих поколений. А ловить коррупционеров – это работа правоохранительных органов.

Напомним, об этом накануне на форуме «Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей» говорил глава ФНБ «Самрук Казына» Ахметжан Есимов. Там «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен» подписали соглашение о взаимодействии, согласно которому будет разработана долгосрочная Программа импортозамещения.

Программа позволит существенно сократить долю чистого импорта. Такой подход будет стимулировать создание сотен новых производственных предприятий, которые будут предлагать товары ранее не производимые на территории страны.

«Суть Программы заключается в том, что мы совместно формируем перечень товаров, которые приобретаются группой компании Фонда и являются исключительно импортом. Затем, совместно с палатой «Атамекен» проводим конкурс среди потенциальных инвесторов на организацию производства в Казахстане. Фонд, со своей стороны подтверждает готовность заключения долгосрочных договоров с победителями конкурса, которые наладят необходимое производство», - разъяснил Ахметжан Есимов.

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