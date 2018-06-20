В Верховном суде продолжают оправдывать незаконно осужденных людей

19 июня вынесено три оправдательных приговора, один оправдательный оставлен без изменения.

Пресс-секретарь Верховного суда РК Болат Кальянбеков продолжает на своей странице в Facebook публиковать информацию об оправдательных приговорах, передает Zakon.kz.

19 июня кассационной коллегией было рассмотрено 18 дел. Из них три завершены оправданием. По одному делу оставлены в силе ранее вынесенные оправдательные приговоры.

Далее Болат Кальянбеков более подробно рассказал по каждому из оправдательных решений.

Так, согласно обвинению Тынышкуль Балгабаева путем обмана и злоупотребления доверием получила от потерпевшей 100 тыс. долларов США и была признана виновной в совершении мошенничества. Осужденной было назначено 2,5 года лишения свободы, условно. Кассационной инстанцией дело рассмотрено по представлению Председателя Верховного Суда.

"Балгабаева была оправдана за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения. Постановление основано на следующем. Из материалов дела следует, что между сыном потерпевшей и Балгабаевой был заключен договор займа. Данные обстоятельства подтверждаются самой потерпевшей и свидетелями. Кассационная инстанция посчитала, что данные отношения являются гражданско-правовыми, что исключает уголовное преследование в отношении Балгабаевой за отсутствием в ее действиях состава преступления. За Балгабаевой признано право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования", - написал Кальянбеков.

В другом случае кассационная инстанция пришла к выводу, что некий Каркавин был осужден в хранении наркотиков с целью сбыта незаконно. Он был полностью оправдан за отсутствием состава преступления.

"Постановление кассации основано на следующем. 1) Материалами дела установлено, что в нарушение закона закупщик склонил осужденного передать ему наркотик. Он совершил Каркавину 10 звонков в течение одного дня с просьбой найти наркотики. Других фактических данных, что осужденный сбывал наркотические средства, нет. 2) Обвинением не доказан умысел на распространение наркотика. Осужденный утверждал, что хранил марихуану в незначительном объеме (менее 2-х гр.) для личного употребления и всю ее передал закупщику, с которым ранее был знаком. Передача произошла только после неоднократных просьб и уговоров. Других наркотиков у него не обнаружено. 3) Доводы обвинения о том, что подсудимый реализовал наркотики, не подтверждены в соответствии с законом. Денежные средства, на которые якобы осуществлен закуп в деле, в качестве вещественного доказательства, отсутствуют. Имеется противоречие. Так, по протоколу для проведения закупа закупщику вручено 5000 тенге. Однако из телефонных разговоров и видеозаписи прослеживается, что осужденному переданы 2000 тенге.

4) Основным доказательством обвинения является негласное следственное действие – в виде оперативного закупа. При этом обоснованность его проведения не подтверждается другими доказательствами (показаниями свидетелей, результатами прослушивания переговоров и др.), кроме оперативной информации, полученной от третьего лица", - разъяснил пресс-секретарь Верховного суда.

Оправдательные приговоры судов первой и апелляционной инстанции в отношении Улугбека Султана Верховный суд оставил без изменения.

"Следствием Султан обвинялся в том, что, будучи официальным лицом, использовал свои полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства... ...Из материалов дела следует, что, являясь директором государственного ТОО, занимающегося закупом продтоваров, в том числе сахара для стабилизационного фонда и его последующей реализацией в соответствии с установленными Правилами. Султан произвел продажу сахара по цене ниже рекомендованной Комиссией и этим якобы причинил ущерб государству в виде недополученной выгоды на общую сумму 14,7 млн. тенге. Суд № 2 Тараза и апелляция Жамбылского облсуда оправдали обвиняемого за недоказанностью вины. Это дело рассмотрено по протесту Генерального Прокурора. Кассационная инстанция оставила в силе оправдательные приговоры", - сообщил Кальянбеков.

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