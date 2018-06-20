Принять меры к должникам по комуслугам просит депутат

В мае на долю населения приходится 7 млрд 630 млн. тенге долга за комуслуги.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Шавкат Утемисов поднял проблему больших задолженностей потребителей перед коммунальными предприятиями за тепло и воду, передает корреспондент Zakon.kz.

«Поводом для запроса являются проблемы в деятельности коммунальных предприятий, осуществляющих производство тепловой энергии и снабжение ею потребителей.

Всем понятна значимость деятельности ТЭЦов как конкретно для отдельного жителя, так и для экономики в целом. Вместе с тем, коммунальные предприятия в своей деятельности сталкиваются с рядом проблем, главная среди которых - большая задолженность населения по оплате услуг за тепло и горячую воду», - сказал он, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева.

Как отметил Ш. Утемисов, например, если долги всех потребителей перед коммунальными предприятиями страны на май 2018 г. составили 11 841 млн. тенге, то на долю населения приходится 7 630 млн. тенге.

«Такая ситуация ставит перед Правительством задачу по принятию системных и комплексных мер по решению проблемы долгов населения по оплате коммунальных услуг. Особые сложности создает проблема с задолженностью прежних собственников квартир, обязательства по которым не распространяются на новых владельцев имущества. На практике, такие долги возвратить очень сложно», - констатировал парламентарий.

По его словам, наличие большой дебиторской задолженности от потребителей создаёт серьезные трудности для коммунальных предприятий по исполнению своих кредиторских обязательств, расчетов за энергоносители, выполнению своевременных ремонтно-подготовительных работ. В то же время они ограничены в возможностях самим изыскивать дополнительные источники финансовых средств.

«Одним из источников получения дохода для коммунальных предприятий могло бы стать осуществление ими иной деятельности. Согласно ст. 18 закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии может оказывать услуги, технологически связанные с основной деятельностью. В соответствии с существующим Перечнем, видами деятельности, технологически связанными с производством тепловой энергии, являются такие, как химическая очистка воды и ее реализация, производство электрической энергии, гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, ремонт и техническое обслуживание тепловых объектов сторонних организаций и другие», - добавил мажилисмен.

Однако, по его данным, согласно статьи 192 Предпринимательского Кодекса коммунальные предприятия относятся к субъектам квазигосударственного сектора, на который распространяется только Перечень видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций которых принадлежит государству. Данный Перечень утвержден Постановлением Правительства РК (№1095 от 28.12.2015г.) и не предусматривает виды услуг, технологически связанные с основной деятельностью коммунальных предприятий.

Как указал Ш. Утемисов, таким образом, ТЭЦы, являясь субъектом естественной монополии, имея законные основания на осуществление иных видов деятельности, технологически связанных с основной деятельностью, не могут реализовать эту возможность.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, на основании вышеизложенного прошу вас принять меры по разработке Правительством комплексного плана мероприятий по решению проблем, связанных с задолженностью населения по оплате коммунальных услуг. Изучить возможность принятия, в том числе, мер по законодательному регулированию данного вопроса. В свою очередь, депутаты Мажилиса планируют инициирование соответствующих поправок в действующее законодательство. Надеемся на поддержку и совместную работу по их реализации», - пояснил депутат.

Также необходимо изучить возможность внесения изменений в Постановление Правительства РК №1095 от 28.12.2015 года с целью расширения соответствующего Перечня с включением в него видов услуг, технологически связанных с основной деятельностью коммунальных предприятий.

«Это позволит им, развивая иную деятельность, получить дополнительные источники дохода, который может быть направлен на ремонт основных производственных фондов и снижение дефицита финансовых средств», - полагает парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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