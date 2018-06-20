70 экологичных автобусов стандарта Евро-5 выехали на маршруты в Актобе

Передача автотранспорта отечественного производства перевозчику ТОО «ПАТП» состоялась сегодня в областном центре.

Актобе стал первый городом Казахстана, где реализован пилотный проект по обновлению муниципального парка автобусов. На дороги областного центра выехали 70 новых автобусов марки Ankai и 10 школьных автобусов IVECO, произведенные в г.Костанае на площадке Группы компаний Аллюр, сообщает Zakon.kz.

Передача автотранспорта отечественного производства перевозчику ТОО «ПАТП» состоялась сегодня в областном центре.

Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что это очередной шаг к повышению уровня жизни актюбинцев.

- Повышение благосостояния населения – главная цель которую ставит перед нами Глава государства. В рамках поручений Президента в Актобе началась реализация масштабного пилотного проекта по обновлению общественного транспорта. При этом новые автобусы отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. В салонах установлены по три видеокамеры. Дополнительно будут установлены GPS-датчики. Это позволит диспетчерам и пассажирам отслеживать их движение по маршруту. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную перевозку жителей нашего города, - подчеркнул Б.Сапарбаев.

Экологически чистые автобусы общей вместимостью 56 пассажиров оснащены газовыми двигателями, соответствующими стандартам Евро-5. Они значительно экологичнее и гораздо дешевле в обслуживании в сравнении с автобусами предыдущего поколения. Новый транспорт будет курсировать по внутригородским и пригородным маршрутам.

Помимо этого, автобусы оборудованы автоматическими подъемниками для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Приобретение автобусов стало возможным благодаря реализации программы финансового лизинга от АО «БРК-Лизинг». Стоит отметить, что Актобе стал первым городом Казахстана, который воспользовался условиями новой программы по обновлению парка общественного транспорта.

- По сути, программа по развитию автобусных перевозок открывает большие возможности для перевозчиков: с помощью хороших условий можно обновить автопарки, взамен получить – комфортный новый транспорт с последующим гарантийным сервисом от производителя, - отметил директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев.

Ankai является высокотехнологичным автобусом нового поколения, соответствует всем техническим стандартам и современным требованиям к автотранспорту, включая антикоррозийную обработку кузова с использованием катафореза. Доля казахстанского содержания в автобусах марки Ankai составляет порядка 35%, в школьных автобусах IVECO – 70%.

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