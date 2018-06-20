Казахстан и Бразилия договорились о взаимной правовой помощи

Эти международные документы создают необходимую правовую базу.

В Астане прошла церемония подписания договоров между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче и передаче осужденных лиц, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Договоры подписаны генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым и министром юстиции Федеративной Республики Бразилия Торкуато Жардим.

"Данные международные документы создают необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов в противодействии преступности и защите прав наших граждан. В рамках договоров возможно проведение процессуальных действий по уголовным делам на территории другого государства, экстрадиция разыскиваемых лиц, а также перевод наших граждан, осужденных к лишению свободы в другом государстве, для отбытия наказания на родине", - отмечается в сообщении.

Бразилия стала 20 государством и первой американской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для эффективного сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и интересов граждан обеих стран.

Стоит отметить, Казахстан первая не американская страна, присоединившаяся с 2017 года к трем межамериканским конвенциям в уголовно-правовой сфере: о взаимной помощи по уголовным делам от 1992 года, выдаче от 1933 года и отбывании уголовного наказания за рубежом от 1993 года.

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