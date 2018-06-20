Плодами своего творчества отметили юбилей Астаны алматинские ветераны

Они организовали выставку самодеятельного творчества и исполнили собственные музыкальные произведения.

Музыкально-поэтический праздник «Цвети моя Астана», посвященный 20-летию столицы, провели ветераны Алматы, передает журналист Zakon.kz.

Праздник открылся с выставки самодеятельного творчества ветеранов, организованной в фойе Национальной библиотеки РК. Художники и мастера декоративно прикладного искусства представили на суд посетителей свои работы. Причем некоторые из представленных экспонатов поражают мастерством автора, который, не смотря на пожилой возраст сумел, например, из бисера или мелких макарон, создать настоящий шедевр искусства.

Как отметила заместитель председателя Алматинского городского совета ветеранов Алевтина Моисеева, их организация, совместно с районными подразделениями, проводит целый комплекс мероприятий посвященных 20-летию Астаны в рамках Дорожной карты «Активное долголетие». И развитие творческого потенциала представителей старшего поколения, лишь небольшая часть проводимой работы.

«Предметы творчества создаются в дворовых кружках ветеранов, а некоторые на дому. То есть, пожилым людям дается возможность раскрыть свой потенциал. Например, это изделие, выполненное в виде вышивки в национальном стиле, изготовила 93-летняя пенсионерка из Наурызбайского района. Такая выставка организована впервые и в ней участвуют все 8 районов города. В каждом из них проходили подобные выставки, и здесь вставлены лучшие экспонаты», – пояснила А. Моисеева.

После выставки состоялся непосредственно поэтическо-музыкальный праздник. Причем выступали не только сложившиеся творческие коллективы, но и самодеятельные поэты и музыканты, исполнявшие собственные произведения. Кроме того, впервые был проведен групповой айтыс, в котором группа ветеранов-женщин состязалась с группой мужчин.

Всего на выставке было представлено порядка 100 работ, и их авторы были награждены дипломами, грамотами и благодарственными письмами. Не остались без наград и исполнители устного творчества. Причем для объективной оценки мастерства ветеранов были приглашены профессиональные искусствоведы, поэты и писатели.

«Мероприятия, посвященные юбилею столицы, будут у нас продолжаться в течение года. Они будут проводиться на площадях, в скверах, в различных учебных заведениях и объектах культуры. И наши активные ветераны будут участвовать в каждом из них», – отметила А. Моисеева.

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