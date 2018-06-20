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В Индонезии мужчину убило гробом его матери

Неустойчивая конструкция обрушилась, гроб, который они несли, упал на голову сорокалетнему сыну умершей.

Фото : 1news.az20 июня 2018, 15:46

В Индонезии мужчина погиб из-за трагического инцидента, который произошел на похоронах его матери, сообщает 1news.az.

Во время траурной церемонии, которая проходила 15 июня на острове Сулавеси, группа мужчин поднимала гроб покойницы по лестнице на специальный постамент.

В этот момент неустойчивая конструкция обрушилась, из-за чего люди рухнули вниз, а гроб, который они несли, упал на голову сорокалетнему сыну умершей.

Мужчина попытались спасти, но он скончался по пути в больницу. Еще несколько человек в результате инцидента получили травмы.


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