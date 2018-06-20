Свекровь довела невестку: Молодая девушка бросилась под поезд

По словам очевидцев, поезд разорвал женщину на куски.

20-летняя невестка покончила с собой, бросившись под поезд в Ферганской области Узбекистана, передает NewTimes.

Соседи покойной утверждают, что молодая женщина, проживала в доме мужа всего шесть месяцев, покончила с собой после ссоры со свекровью, которая прогнала невестку в родительский дом.

По словам очевидцев, поезд разорвал женщину на куски.

«Говорят, что в день Ийд аль-Фитра мать девушки купила подарки и приехала навестить дочь. После ее ухода свекровь закатила невестке настоящий скандал, обвинив ее в том, что ее мать принесла недостойные подарки», – говорит один из соседей погибшей.

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