Свекровь довела невестку: Молодая девушка бросилась под поезд
По словам очевидцев, поезд разорвал женщину на куски.
Фото : VistaNews20 июня 2018, 15:52
20-летняя невестка покончила с собой, бросившись под поезд в Ферганской области Узбекистана, передает NewTimes.
Соседи покойной утверждают, что молодая женщина, проживала в доме мужа всего шесть месяцев, покончила с собой после ссоры со свекровью, которая прогнала невестку в родительский дом.
По словам очевидцев, поезд разорвал женщину на куски.
«Говорят, что в день Ийд аль-Фитра мать девушки купила подарки и приехала навестить дочь. После ее ухода свекровь закатила невестке настоящий скандал, обвинив ее в том, что ее мать принесла недостойные подарки», – говорит один из соседей погибшей.
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