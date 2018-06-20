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Бозумбаев: Приказ о запрете российского бензина подпишут до конца недели

Документ находится на согласовании в соответствующих ведомствах.

Фото : Отырар TV20 июня 2018, 16:25

Приказ о трехмесячном запрете на ввоз в Казахстан российского бензина марки АИ-92 железнодорожным транспортом может быть подписан до конца текущей недели. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает Спутник.

"Мы такой приказ собираемся подписать. Сейчас он находится на согласовании в соответствующих государственных органах. Надеюсь, до конца недели согласование пройдет. Соответствующие процедуры мы все выдержали", – отметил глава Минэнерго Казахстан.

Бозумбаев в очередной раз указал на то, что Россия отнеслась к казахстанскому решению с пониманием. Причина временного запрета на ввоз топлива из России в том, что в Казахстане достаточно собственных запасов бензина.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 июня запасы АИ-92 в Казахстане составляли 340 тысяч тонн.


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