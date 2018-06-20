Открытый прием граждан с участием акима области прошел в Северном Казахстане

День открытых дверей акимата СКО состоялся в драматическом театре им. Погодина.

Открытый прием граждан посетило 139 североказахстанцев, только глава региона Кумар Аксакалов принял 46 человек. Посетителей волнуют проблемы ЖКХ, благоустройства, водообеспечения сел, ремонта дорог, жилищные и земельные вопросы, передает Zakon.kz.

День открытых дверей акимата СКО состоялся в драматическом театре им. Погодина. В нем приняли участие глава региона Кумар Аксакалов, его заместители, аким Петропавловска, руководители областных управлений и городских отделов, представители коммунальных служб и финансовых структур. Североказахстанцев со своими проблемами и предложениями собралось немало. Обращения поступали к представителям всех государственных органов. Личный прием граждан провел глава области Кумар Аксакалов.

Делились насущными проблемами и горожане, и жители районов области. Елену Гуйван беспокоит аварийное состояние дома, в котором она проживет. Протекает кровля. Несколько раз из-за замыкания проводки случался пожар. Пятиэтажка расположена по адресу ул. Егемен Казахстана, 46. По словам горожанки, ПСД на проведение ремонтных работ составлена, сумма внушающая – 74 млн. тенге. Но, в бюджете средств нет, программа ЖКХ приостановлена. Кумар Аксакалов заверил, в ближайшее время проблему частично устранят с минимальными затратами. К зиме этот вопрос местные власти полностью решат.

Пришли на прием к главе региона жильцы аварийного дома, расположенного по адресу Уральская, 4. 7 июня там произошел обвал стены. Горожане опасаются за свою жизнь и просят оказать им содействие в выделении временного жилья. Через несколько дней безопасные для места проживания квадратные метры семьям выделят.

А вот жители домов по улице Болатбаева пришли поблагодарить акима области за оказание помощи в благоустройстве придомовой территории и установке светофора близ домов. Вручили ему от имени жильцов многоэтажек благодарственное письмо. Озеленение и благоустройство города в последнее время радуют глаз, - говорят они.

Сельчан беспокоят в основном проблемы водоснабжения и ненадлежащее состояние дорог. Именно с этими жалобами к акиму области обратилась жительница села Леденево Мамлютского района Куляш Маженова. Женщина просит передать дорогу «Боголюбово – Леденево» в областное значение и провести ремонт полотна. Также сельчанка просит провести водоразводящую сеть в поселок. Кумар Аксакалов отметил, в следующем году объем финансирования на ремонт дорог местного значения увеличится в 2 раза. Будут выделены средства и на обеспечение сельчан качественной питьевой водой. Без внимания это село не останется, - сказал Кумар Аксакалов.

Руководитель фермерского хозяйства Ислям Умаров из села Белое Мамлютского района хочет арендовать землю под пашни, но близ села таковых не имеется. Просит оказать содействие в этом вопросе. В хозяйстве занимаются увеличением поголовья КРС. Этот вопрос представители местной исполнительной власти взяли на контроль и пообещали оказать содействие в ее решении.

Всего в этот день глава региона Кумар Аксакалов принял 46 человек. Все вопросы взяты на контроль. Никто без внимания не останется.

«Эти встречи нужны для того, чтобы местные исполнительные органы в первую очередь информировали население области о том, какая работа проводится в регионе по улучшению качества жизни людей. Все, что делается, нужно говорить открыто, нужно информировать. В ходе разговоров, конечно, поступает много вопросов, обращений. Они касаются различных сфер. Это и земельные вопросы, и судебные, вопросы жилья, КСК, дорог, образования. И надо сказать, много вопросов решается. Я уже озвучивал, по поручению Главы государства разработан план развития СКО на три года. Все отрасли экономики будут развиваться. К реализации программы мы приступаем уже в текущем году», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Всего открытый прием граждан посетило 139 североказахстанцев.

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