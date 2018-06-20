Иногда лучше подождать. Спасатели о помощи очевидцев пострадавшим

Помогать надо всегда. Другой вопрос, в каких случаях.

На территории учебно-тренировочного полигона "Скальный город - Астана" близ Алматы проходят пятидневные сборы, которые продлятся до 22 июня, сообщает Zakon.kz.

Такого рода сборы проходят ежегодно. У спасателей есть возможность отработать свои навыки и действия во время аварийно-спасательных работ природного и техногенного характера. Также спасатели отрабатывают действия в оказании помощи возможным пострадавшим при ДТП, землетрясении и других ЧС.

"Сегодня спасатели имели возможность провести десантирование с воздушного судна вертолета МИ-8. Также отрабатывали эвакуацию пострадавшего из зоны ЧС, при помощи снаряжения эвакуировали его на вертолет, который условно доставил его в город для дальнейшей транспортировки в медучреждение", - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Гаухар Нокербекова.

По ее словам, спасателям ежедневно приходится сталкиваться с различными ситуациями. За день на телефон "109" поступает порядка 500-600 звонков различного характера. В основном это заклинившие замки, оставленные без присмотра дети, ДТП с зажатыми пострадавшими и сообщения информационного характера.

Заместитель директора Службы спасения Алматы Ержан Канлыбаев в свою очередь добавил, что все поставленные перед спасателями задачи были отработаны и выполнены.

Также он упомянул произошедшее в Жамбылской области ЧП с поездом.

"Мы конечно слышали от своих коллег в ДЧС, что на территории Жамбылской области произошло такое. Наши спасатели не были задействованы, так как относимся к Алматы, работаем только на территории города. Однако неоднократно бывали такие случаи, когда мы выезжали в области, оказывали необходимую помощь и содействие", - рассказал он.

Ержан Канлыбаев отметил поступок людей, которые помогали пассажирам поезда выбраться из вагонов.

"Помогать надо всегда и везде. Другой вопрос, в каких случаях. Наши спасатели выезжают на ДТП, при некоторых авариях нужно медицинское образование, чтобы помочь. Бывает, что пострадавшего нельзя трогать до прибытия специалистов. Иногда лучше подождать. Однако в подавляющем большинстве случаев нужно помогать", - поделился мнением Канлыбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!