В Атырау начаты работы по реконструкции площади им. И.Тайманова и М. Утемисова

Цель проекта, создание которого профинансировали недропользователи региона в обновлении центральной площади областного центра.

Ремонтные работы планируют завершить в 2019 году, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Zakon.kz.

На территории площади в данный момент ведется демонтаж плиточного покрытия. Цель проекта, создание которого профинансировали недропользователи региона в обновлении центральной площади областного центра.

-На данный момент началась реконструкция площади Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Здесь будут установлены шесть бассейнов и фонтанов, архитектурная композиция в виде мраморной домбры, она будет выполнена в золотистых тонах, с красивым оформлением. Площадь после реконструкции станет одним из главных украшений города- рассказал начальник отдела проектно-сметной документации управления строительства Атырауской области Актилек Мусагалиев.

Отметим, что в следующем году центральная площадь станет ярче и зеленее – на территории появится множество клумб с цветами, а также множество зеленых насаждений. На территории установят две масштабные архитектурные композиции и перголы со скамейками. Отдыхать жители и гости города смогут под четырьмя декоративными навесами.

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