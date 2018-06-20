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Врачи из Америки будут лечить обгоревшего мальчика из Шемонаихи

Ребенок госпитализирован и сдает анализы.

Фото : regnum.ru20 июня 2018, 17:14

Мальчика из Шемонаихи, который около года назад получил ожоги 85% тела, будут лечить американские врачи. Об этом в Facebook рассказала экс-уполномоченный по правам ребенка в Казахстане, депутат Мажилиса Парламента Загипа Балиева, передает Zakon.kz.

"Ребенок госпитализирован и сдает анализы. Также благодарны врачам из Америки, они берут его на операцию. Мальчик с мамой приехал в Астану в 4:50 утра, их встретил Куат Ахметжанов. Малыш с мамой первый раз в Астане и попросил показать ему Байтерек, несмотря на ранее утро, Куат покатал их по нашей чудесной Астане и показал Байтерек. Исполнилась маленькая мечта юного гражданина страны. У нашего мальчика есть еще самая главная мечта, которая связана с его здоровьем и надеюсь врачи помогут", - написала Балиева.

Каким образом мальчик получил ожоги, не сообщается.


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