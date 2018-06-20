Апелляция оставила без изменения приговор по делу экс-главы "ЕНПФ"

Осужденные будут отбывать сроки, назначенные судом первой инстанции.

В Алматинском городском суде 19 июня была рассмотрена апелляционная жалоба осужденного экс-главы "ЕНПФ" Руслана Ерденаева и других фигурантов дела, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском суде, апелляционной судебной коллегией по уголовным делам приговор в отношении Ерденаева, Медетбекова, Бахтова, Кенжебаева, Найзагарина и Туртаева оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных - без удовлетворения.

Более месяца назад, 18 апреля приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Ерденаев был признан виновным в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, и приговорен к 12 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении УИС максимальной безопасности. Также суд постановил конфисковать у осужденного предмет взятки в размере 400 тыс. долларов США (132 млн тг). Остальные фигуранты дела получили от 7 до 11 лет лишения свободы, один подсудимый был освобожден по амнистии.

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