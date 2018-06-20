Талдыкорганские военнослужащие знают, как бороться с коррупцией

Антикоррупционные полномочия военной полиции расширены.

В ходе встречи с военнослужащими Департамента по делам обороны Алматинской области особо отмечена важность борьбы с коррупцией, сообщает Zakon.kz.

- Одним из приоритетных направлений в деятельности каждого военнослужащего остается предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин, - считает начальник отдела по контролю за исполнением законодательства по противодействию коррупции Главного управления военной полиции (ГУВП) подполковник Ербол Даутов. - Поэтому «нулевая терпимость» к коррупции на всех уровнях должна стать основным жизненным принципом каждого защитника страны.

В ходе мероприятия рассматривалось соблюдение антикоррупционного законодательства в местных органах военного управления, актуальность борьбы против коррупции и методы ее пресечения в армейской среде.

Ербол Даутов отметил, что наблюдается прогресс и положительная динамика в борьбе с коррупцией, о чем свидетельствуют показатели международных рейтингов. В начале сего года международное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции за 2017 год, согласно которому Казахстан набрал 31 баллов и занял 122 место среди 180 стран мира, тем самым улучшив свой показатель по сравнению с показателями 2016 года.

- Общереспубликанская статистика свидетельствует о снижении коррупции в стране в целом на 9%, а в Вооруженных Силах на 24%. Не случайно вопросам оснащения оборонного ведомства огромное внимание уделяет сам Верховный главнокомандующий Н.Назарбаев, который сказал, что государство, несмотря на трудности, прилагает все усилия для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих, - сказал Даутов.

Кроме этого, были приведены примеры привлечения к ответственности военнослужащих за совершение коррупционных преступлений и правонарушений. «Все осужденные лица высшего офицерского состава совершили коррупционные преступления, связанные с злоупотреблениям в сфере распределения бюджетных средств, разница лишь в масштабах причиненного государству ущерба и его безопасности. Данные лица понесли заслуженное наказание в виде лишения свободы от 7 до 13 лет, с конфискацией имущества, лишены воинских званий и госнаград. Исковые требования Министерства обороны о взыскании причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме», - подчеркнул спикер.

Помимо этого, озвучены итоги промежуточных проводимых работ ГУВП ВС, благодаря которым можно максимально минимизировать коррупционные проявления. А именно, в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» внесены изменения, предусматривающие применение полиграфа в отношении лиц, назначаемых на должности, перечень которых утвержден руководителем госоргана; увеличен возраст лиц для обучения на возмездной основе в ВТШ (с 22-х → на 27 лет), что снизило повышенный спрос населения на данную госуслугу; на воинскую службу по контракту отныне не принимаются лица, ранее уволенные по отрицательным мотивам; исключено основание для увольнения военнослужащего, отсутствовавшего на службе без уважительной причины в течение 3-х и более часов подряд, что ранее являлось правовой предпосылкой для принятия командиром решения на свое усмотрение; по новым уставам, обязанности должностных лиц дополнены обязанностями по принятию антикоррупционных мер; сформированы антикоррупционные стандарты Вооруженных Сил, соблюдение которых направлено на предупреждение коррупции в армейской среде; заключен Меморандум о взаимном сотрудничестве между силовыми структурами по вопросам противодействия коррупции. А также на сайте Минобороны РК функционирует специальный раздел для обращений о совершенных военнослужащими коррупционных правонарушениях, открыта рубрика для обеспечения доступа к информации антикоррупционной направленности...

– Это лишь малая часть нашей превентивной борьбы с коррупцией. На сегодняшний день антикоррупционные полномочия военной полиции расширены, поэтому соответствующая работа продолжается, - подытожил подполковник Даутов.

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