Суд обязал управление строительства Атырауской области выплатить 7 млн тенге

Гражданский иск частной компании к управлению был удовлетворен.

Специализированным межрайонным экономическим судом Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску частной компании к управлению строительства Атырауской области о взыскании задолженности, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

Судом установлено, что задолженность образовалась вследствие заключения договора подряда по объекту «Строительство спортивных комплексов в Курмангазинском районе Атырауской области - в селах Шортанбай, Байда, Нуржау, Акколь» на сумму 279 965 000 тенге.

«По дополнительному соглашению от 28 ноября 2014 года остаток суммы по названному договору составил 6 923 382 тенге. Вступившим в законную силу решением специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области иск ТОО «МунайКурылысСервис ЛТД» к ГУ «Управление строительства Атырауской области» удовлетворен. Кроме того, указанным решением установлено, что выполненные истцом по договору работы были приняты государственной приемочной комиссией, что подтверждается соответствующими актами», - сообщает пресс-служба областного суда.

Таким образом, суд, руководствуясь ст. 223-226 ГПК Республики Казахстан, удовлетворил исковые требования ТОО «Мунай Курылыс Сервис LTD» и взыскал с управления строительства Атырауской области задолженность в сумме 6 923 382 тенге.

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