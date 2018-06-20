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Срочные нужды Туркестанской области будут финансироваться из резерва Правительства

Традиционно бюджет уточняется осенью, в сентябре-октябре.

Фото : из открытых источников20 июня 2018, 18:02

Срочные нужды Туркестанской области будут финансироваться из резерва Правительства до уточнения местного бюджета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра финансов РК Бахыта Султанова.

Он отметил, что традиционно бюджет уточняется осенью, в сентябре-октябре.

«До осени у нас есть резерв Правительства, сейчас идёт работа с местными исполнительными, центральными государственными органами. Там, где очень срочно нужно будет использовать какие-то ресурсы, мы будем использовать резерв», - сказал он после пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, Указом Президента образована Туркестанская область, а Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. Акимат Туркестанской области временно будет работать в Шымкенте.


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