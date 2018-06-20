LG представит технологию искусственного интеллекта ThinQ на открытии выставки IFA

Впервые в истории компании руководители LG выступят с докладом к посетителям выставки потребительской электроники.

Джо Сеонг-джин, главный исполнительный директор LG Electronics, и доктор И.П. Парк, технический руководитель компании, представят совместный доклад на открытии выставки потребительской электроники в Берлине IFA 2018 для презентации их видения стратегии LG технологии искусственного интеллекта (ИИ) ThinQ.

Господин Джо поделится своим взглядом на то, как ИИ-стратегия LG изменит жизни потребителей, основываясь на уникальной философии «открытой платформы, открытого партнерства и открытого взаимодействия». Доктор Парк покажет, как технология реализуется в продуктах, которые используются ежедневно, таких как холодильники, телевизоры и стиральные машины, а также и то, как открытая ИИ-стратегия LG выгодна потребителям благодаря тому, что дает им одновременно контроль и удобство.

«Компания LG была и остается ключевым глобальным игроком на рынке продуктов с искусственным интеллектом, поэтому мы рады тому, что мистер Джо и доктор Парк выступят с речью на открытии IFA, - говорит вице-президент Messe Berlin Group и главный исполнительный директор IFA Йенс Хейтекер».

LG разработала технологию ThinQ в конце 2017 года, чтобы идентифицировать всю бытовую технику и сервисы компании, которые используют ИИ. Продукты и сервисы LG ThinQ оснащены способностью применять глубинное обучение и коммуницировать друг с другом, используя весь спектр ИИ-технологий как от других партнеров, так и DeepThinQ - собственное ИИ-решение LG.

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