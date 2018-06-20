Сагинтаев и Джаксыбеков представили акима Туркестанской области

В ходе заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев зачитал письмо главы государства, адресованное депутатам областного маслихата.

Сегодня по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков приняли участие в сессии маслихата вновь образованной Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания премьер-министр Бакытжан Сагинтаев зачитал письмо главы государства, адресованное депутатам областного маслихата, о предложении назначить на должность акима Туркестанской области Туймебаева Жансеита Кансеитовича. По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную президентом.

Ж. Туймебаев родился в 1958 году. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова и Московский государственный социальный университет. Доктор филологических наук. В разные годы работал шефом Протокола Президента РК, советником Президента РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в РФ, министром образования и науки РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Турецкой Республике. С октября 2016 г занимал должность акима Южно-Казахстанской области.

Далее премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков встретились с активом Туркестанской области, где представили нового акима.

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что вчера историческим решение главы государства в нашей стране образована новая Туркестанская область.

«На протяжении многих веков Туркестан являлся центром политической и духовной жизни не только всей Центральной Азии, но и всего тюркского мира. Решение главы государства о назначении священного Туркестана областным центром способствует его дальнейшему развитию. Это историческое решение главы государства положительно повлияет на улучшение жизни местного населения, а также способствует социально-экономическому развитию всего региона», — отметил Б. Сагинтаев.

Для исполнения поручений главы государства под председательством первого заместителя премьер-министра РК А. Мамина создана правительственная комиссия по разработке генерального плана, способствующего развитию города Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира.

В ходе представления Бакытжан Сагинтаев отметил большой опыт работы Ж. Туймебаева на различных ответственных руководящих должностях.

В рамках встречи также выступили представители местной общественности. Писатель Мархабат Байгут, общественный деятель Ш. Мырзахметов от имени региона поблагодарил главу государства за решение, которое поднимает духовную силу народа и задает новый импульс развития региона.

Отметим, что 19 июня указом президента «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК» Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую с административным центром городом Туркестан.

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