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В Астане нашли пропавшую девочку

По сообщению полиции, с ней все в порядке.

Фото : из открытых источников20 июня 2018, 18:48

Сотрудники полиции Астаны установили местонахождение 13-летней девочки Аружан, которую разыскивали родные, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внутренних дел.

Как уточнили в полиции, розыскные мероприятия полицейские Астаны проводили при взаимодействии с коллегами из департамента внутренних дел Кызылординской области.

"Установлено местонахождение несовершеннолетней. Она жива, здорова. С ней все в порядке", - подчеркнули полицейские.

Сообщения о пропаже Аружан появились 9 июня. Родные искали её с 7 июня.


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