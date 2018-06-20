В Астане нашли пропавшую девочку
По сообщению полиции, с ней все в порядке.
Фото : из открытых источников20 июня 2018, 18:48
Сотрудники полиции Астаны установили местонахождение 13-летней девочки Аружан, которую разыскивали родные, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внутренних дел.
Как уточнили в полиции, розыскные мероприятия полицейские Астаны проводили при взаимодействии с коллегами из департамента внутренних дел Кызылординской области.
"Установлено местонахождение несовершеннолетней. Она жива, здорова. С ней все в порядке", - подчеркнули полицейские.
Сообщения о пропаже Аружан появились 9 июня. Родные искали её с 7 июня.
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