В горах Алматы спасли упавшего в обрыв парня

На вызов отреагировали сотрудники службы спасения города.

20 июня в горах Алматы сотрудники городской службы спасения вызволили парня, который упал в обрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» аппарата акима города Алматы.

Как рассказали в учреждении, на номер «109» в 08.53 поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что требуется помощь спасателей молодому человеку (29 лет), который позвонил на «103». По предварительной информации, в районе ГЛК «Шымбулак» он сорвался со скалы в обрыв и самостоятельно не может выбраться.

К месту вызова был направлен экипаж спасателей, а также прибыла бригада «103». Спасатели, прибыв на место вызова, отправились на поиски молодого человека. Нашли его в обрыве неподалеку от речки.

Со слов пострадавшего, он рано утром решил самостоятельно отправиться в горы на прогулку. Забравшись по горному склону, решил сократить путь по скалистому отрезку тропы. В это время начался дождь, и он поскользнулся на каменистой поверхности горы, в результате чего не смог удержаться и сорвался со скалы в обрыв. При падении получил различные ушибы и перелом ноги.

Спасатели наложили транспортировочную шину, произвели иммобилизацию ноги и при помощи альпинистского снаряжения вытащили его из обрыва, после чего положили пострадавшего парня на специальные носилки и пешим ходом донесли до машины скорой помощи. Сотрудники Службы «103» осмотрели пострадавшего и транспортировали его в медучреждение города для дальнейшего оказания стационарной медицинской помощи.

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