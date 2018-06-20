Умер актер Юрий Ароян

Артист скончался в возрасте 67 лет.

Актер кино Юрий Ароян, игравший в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", скончался в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила друг артиста Татьяна Муртазина.

"Юра скончался в Петербурге 19 июня", - сказала Муртазина.

По ее словам, в последнее время состояние здоровья Арояна ухудшилось на фоне перелома ноги и связанных с этим ограничений в передвижении. В последние годы он жил в Москве и несколько месяцев назад переехал в Петербург.

"Он запомнится своим оптимизмом, несмотря на все жизненные перипетии и сложности. Это был талантливый человек с активной жизненной позицией, у которого постоянно были какие-то идеи, и он их реализовывал", - сказала Муртазина.

Ароян родился в Грузии 17 июля 1950 года. Он окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. С 1970-х годов он снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов. Среди его киноработ - участие в таких картинах как "Трое в лодке, не считая собаки" (1979 год), "Мой друг Иван Лапшин" (1984 год). Он сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", "След" и других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!