В Рудном мотоцикл попал в ДТП, погибла пассажирка
Погибшей девушке было 18 лет.
Фото : alau.kz20 июня 2018, 20:43
Очевидцы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня в 23.30, в Рудном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».
В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что 31-летний водитель, управляя мотоциклом, совершил съезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ.
«В результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции УВД города Рудного проводится досудебное расследование.
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