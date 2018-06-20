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В Рудном мотоцикл попал в ДТП, погибла пассажирка

Погибшей девушке было 18 лет.

Фото : alau.kz20 июня 2018, 20:43

Очевидцы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня в 23.30, в Рудном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что 31-летний водитель, управляя мотоциклом, совершил съезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ.

«В результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции УВД города Рудного проводится досудебное расследование.


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