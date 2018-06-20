Сагинтаев и Джаксыбеков ознакомились с перспективами развития Туркестана

В ходе рабочей поездки были посещены ряд социальных объектов: новый микрорайон «Отырар», строящийся в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», и Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави.

Сегодня по поручению Главы государства Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев и Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков с рабочей поездкой посетили Туркестан, где ознакомились с перспективами развития города как областного центра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана.

В ходе рабочей поездки были посещены ряд социальных объектов: новый микрорайон «Отырар», строящийся в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», и Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави.

Б. Сагинтаеву и А. Джаксыбекову доложили о ходе реализации Генерального плана развития города Туркестан и представили видение по развитию нового административно-делового центра, в частности о планах дальнейшей модернизации социальной, дорожной, строительной инфраструктуры и ЖКХ.

Аким Туркестанской области Ж. Туймебаев также рассказал о проекте возрождения исторической части «Көне Түркістан». Проект направлен на реконструкцию крепостных сооружений вокруг Мавзолея Х. А. Яссауи и будет реализован до 2026 г.

На сегодняшний день территория Туркестана — 7,4 тыс. км². В рамках административного деления город включает 12 поселковых и аульных округов и 35 населенных пунктов. Население на 1 мая составляет 263 тыс. человек.

За январь-май т. г. объем промышленного производства составил 6329,6 млн тг, или 108,5% к показателям за аналогичный период 2017 г. Объем сельхозпродукции вырос на 5,9% до 8392,4 млн тг.

На 1 июня количество действующих субъектов МСБ составило 13,3 тыс. ед., что на 1,5% выше аналогичного периода прошлого года. Объем строительных работ составил 2896,3 млн тг (100,9%). Введено 33 368 м² жилья, или 101,9% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Напомним, вчера Указом Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК» Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую с административным центром городом Туркестан.

«Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира», — сказал Президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая на церемонии публичного подписания Указа.

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