В Алматинской области полицейский задержан после покупки героина

Ведутся досудебное и служебное расследования.

В Алматинской области был задержан сотрудник управления внутренних дел Талгарского района, передает Zakon.kz.

«18 июня в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента КНБ и УСБ ДВД Алматинской области после получения от физического лица ранее реализованного ему наркотического вещества «героин» (муляж) задержали сотрудника УВД Талгарского района», - рассказал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Старший оперуполномоченный УБН ДВД Алматинской области подполковник полиции Касымов Еркин Куанович при себе имел денежные средства в сумме 227 500 тг плюс 48 тысяч тенге в кармане.

По словам Садубаева, областной департамент КНБ проводит досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств).

Одновременно управление собственной безопасности ДВД начало служебное расследование.

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