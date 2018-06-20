Вадим Казаченко сделал сенсационное заявление

Певца пригласил высказаться Андрей Малахов.

На протяжении полутора лет певец Вадим Казаченко не может уладить конфликт с матерью своего ребенка Ольгой. В настоящее время они решают через суд вопросы с недвижимостью, а именно с участком и недостроенным домом в Подмосковье.

Продюсер артиста Ирина Аманти уверяет, что именно на ее деньги было приобретено имущество, а Ольга вспоминает о вложенных в дом мечты средствах после продажи квартиры. Сейчас стороны встречаются только в залах суда и обращаются друг к другу через соцсети и эфиры ток-шоу.

Популярный телеведущий и главный редактор проекта «СтарХит» Андрей Малахов решил предоставить площадку Казаченко для того, чтобы он мог высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации.

Вадим Казаченко пришел вместе с Ириной Аманти и юристом Валерием Панасюком. Главная тема, о чем говорил певец, - провокации со стороны Ольги. Артисту стало известно, что Андрей Ковалев, Анна Калашникова и Катя Гордон собираются потребовать психиатрическую экспертизу на пресс-конференции 21 июня.

Также была затронута резонансная тема, когда Ольга заявила, что в зале суда он взял ее за шею и толкнул.

«Никакой драки не было, мелкая бытовая ссора, не преступление. Покушением на убийство это назвать нельзя. Обычная мелкая бытовая ссора, которая не может попасть под административное правонарушение», - заявил адвокат Валерий Панасюк.

Ольга Дмитриевна подавала иск на взыскание алиментов. Суд пришел к мнению, что она имеет право претендовать на 13 тысяч рублей на содержание ребенка и 17 тысяч для матери. Валерий предоставил копии чеков, которые доказывают, что артист перечислил средства.

Вадим Казаченко рассказал, что жалеет о том, что не оформил развод раньше, ведь на следующий день после свадьбы в 2014-м году, по его словам, они разъехались и больше не жили вместе.

«Я сделал ошибку, что не подал тихо заявление о разводе. Надеялся, что она меня услышит. Получала деньги, банковские переводы и переспать время от времени и вернуться к маме. В 2016-м году начал второй раз говорить с ней о разводе», - рассказал мужчина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!