"Могут ампутировать руку". Дана Борисова рассказала о состоянии Евгения Осина

По словам телеведущей, певец отказывается от помощи и не считает себя зависимым от алкоголя.

Телеведущая Дана Борисова пытается помочь певцу Евгению Осину избавиться от алкогольной зависимости, однако пока ей это не удаётся. О состоянии исполнителя она рассказала порталу "Дни.ру".

— Я увидела съёмку, где он валяется на полу без трусов, — рассказала телеведущая. — Думала, что это старая запись, и решила навестить Женю.

По словам Борисовой, уже в 10 часов утра исполнитель был сильно пьян и на предложение поехать в монастырь, чтобы ему там оказали помощь, ответил отказом.

— Закричал, что он не алкаш, что это продажные журналисты его в пьяницы записывают, — рассказала телеведущая, добавив, что у Осина совсем нет денег, несмотря на то что в декабре 2017 года он продал гараж за три миллиона рублей.

Борисова отметила, что один миллион певец потратил на покупку мотоцикла, однако, куда подевались остальные деньги, он вспомнить не может. Ведущая напомнила, что ранее исполнитель сломал левую руку и из-за начавшегося нагноения её могут ампутировать.

— Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался, — рассказала Борисова. — А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и не начать.

Ранее Евгений Осин сам жаловался на ужасные условия в больнице и то, что его рука не заживает.

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