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Авария произошла на трассе в Мангистауской области

По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Фото : lada.kz21 июня 2018, 00:08

20 июня в районе шестого разъезда в Мангистауской области произошла авария, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

По информации очевидцев, произошло столкновение внедорожника Mitsubishi Pajero и грузовика ГАЗ. По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Другая информация о происшествии уточняется.


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