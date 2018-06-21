Авария произошла на трассе в Мангистауской области
По неподтвержденным данным, есть погибшие.
Фото : lada.kz21 июня 2018, 00:08
20 июня в районе шестого разъезда в Мангистауской области произошла авария, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
По информации очевидцев, произошло столкновение внедорожника Mitsubishi Pajero и грузовика ГАЗ. По неподтвержденным данным, есть погибшие.
Другая информация о происшествии уточняется.
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