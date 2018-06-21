Пожарные пострадали при тушении сложного пожара в Павлодаре

Произошел пожар в промзоне.

В промзоне Павлодара произошел пожар, пострадали два сотрудника службы пожаротушения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

20 июня в 18.22 на пульт Управления Единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о возгорании на автостоянке для грузовых автомобилей в северной промышленной зоне г. Павлодар двух автомобилей КамАЗ, груженных пластиковой тарой, в которых находился бензин.

Пожар локализован 19.15 часов, ликвидирован в 20.23 часов, площадь пожара составила 45 кв. метров.

Благодаря смелости и оперативности, слаженным действиям пожарного расчета, а также учитывая сложность пожара, возгорание удалось ликвидировать через 1,5 часа.

Несмотря на опасность, а также возможность взрыва ГСМ, бойцы не отступая, профессионально выполнили свой служебный долг.

При исполнении служебного долга — тушении сложного пожара, сопряженного с рисками пострадали 2 сотрудника Службы пожаротушения Павлодарской области — командир отделения прапорщик гражданской защиты Тухтаметов Данияр 1974 г.р. и пожарный младший сержант гражданской защиты Рустимов Дидар 1991 г.р., получили ожоги лица и рук.

В данное время пострадавшие сотрудники Службы пожаротушения находятся в городской больнице, состояние удовлетворительное.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Всего в тушении пожара было задействовано 40 пожарных и 6 единиц специализированной пожарной техники Службы пожаротушения Павлодарской области, 29 работников и 8 ед. техники АО «Өрт Сөндіруші», 3 медицинских работника филиала Центра медицины катастроф КЧС.

В соответствии с действующим законодательством пострадавшим сотрудникам будет выплачена компенсация за полученные увечья при исполнении служебного долга.

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