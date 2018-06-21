Instagram объявил о возможности загрузки часовых видео

Поддержку 60-минутных роликов запустили 20 июня.

Генеральный директор Instagram официально объявил о новой возможности для пользователей, передает mk.ru.

После обновления соцсеть с ориентиром на фотографии станет полноценным видеоблогом. Поддержку 60-минутных роликов запустили 20 июня. Публикация в соцсети видео длительностью в час станет возможным благодаря приложению IGTV.

В приложении можно работать с вертикальными «долгоиграющими» видео и публиковать их в Instagram, объяснил гендиректор компании Кевин Систром. Каждый пользователь таким образом автоматически превратится в автора своего канала, провел Систром аналогию с телевидением. Сейчас максимальная длительность видео — минута.

Компания обещает выход приложения для Android и IOS в ближайшие несколько недель. Объявление о новшестве руководство Instagram «привязало» к красивому поводу: с момента запуска в 2010 году им стал пользоваться миллиард человек.

Компания уже приглашала популярных ютуберов для публикации роликов на своей площадке. Напомним, что Youtube объявил об аналогичных показателях в 2013 году.

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