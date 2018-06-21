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Шымкентцы встретили возвращение Габидуллы Абдрахимова овациями

Экс-аким Шымкента сказал, что будет скучать по городу.

Фото : Otyrar.kz21 июня 2018, 07:10

Возвращение Габидуллы Абдрахимова на пост градоначальника Шымкента местные жители встретили громкими овациями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

«Вы все знаете, что теперь Шымкент стал мегаполисом! Я поздравляю вас! Глава государства подписал указ. Теперь у вас будет новый аким, вернее вы все его знаете, все его уважаете. Это Габидулла Абдрахимов. Нурлану Сауранбаеву я желаю удачи и всех благ! Спасибо ему за проделанную работу! А вас я поздравляю еще раз!», — сказал премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев.

В это время зал заседаний стоя и с громкими овациями приветствовал Габидуллу Абдрахимова.

После представления памятное фото у входа в акимат, селфи с экс-акимом. Все желают удачи и говорят спасибо за семь месяцев его правления. За огромную работу, которую он проделал даже за такой короткий срок. В памяти шымкентцев, он остался, как человек, который держит слово.

«Мне не то что грустно, я буду скучать по Шымкенту. Это такой душевный мир, здесь все хорошо, все супер! Я буду скучать. О планах пока промолчу, но с Шымкентом я не попрощаюсь никогда. Этого сделать невозможно! Видите, все возвращаются. Я поздравляю Габидуллу Абдрахимова, желаю ему всех благ, и чтоб народ мегаполиса был доволен, а это многого стоит, поверьте! Шымкент, я тебя люблю! Аман болындар», — попрощался с шымкентцами Нурлан Сауранбаев экс-аким Шымкента.


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