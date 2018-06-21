Шымкентцы встретили возвращение Габидуллы Абдрахимова овациями

Экс-аким Шымкента сказал, что будет скучать по городу.

Возвращение Габидуллы Абдрахимова на пост градоначальника Шымкента местные жители встретили громкими овациями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

«Вы все знаете, что теперь Шымкент стал мегаполисом! Я поздравляю вас! Глава государства подписал указ. Теперь у вас будет новый аким, вернее вы все его знаете, все его уважаете. Это Габидулла Абдрахимов. Нурлану Сауранбаеву я желаю удачи и всех благ! Спасибо ему за проделанную работу! А вас я поздравляю еще раз!», — сказал премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев.

В это время зал заседаний стоя и с громкими овациями приветствовал Габидуллу Абдрахимова.

После представления памятное фото у входа в акимат, селфи с экс-акимом. Все желают удачи и говорят спасибо за семь месяцев его правления. За огромную работу, которую он проделал даже за такой короткий срок. В памяти шымкентцев, он остался, как человек, который держит слово.

«Мне не то что грустно, я буду скучать по Шымкенту. Это такой душевный мир, здесь все хорошо, все супер! Я буду скучать. О планах пока промолчу, но с Шымкентом я не попрощаюсь никогда. Этого сделать невозможно! Видите, все возвращаются. Я поздравляю Габидуллу Абдрахимова, желаю ему всех благ, и чтоб народ мегаполиса был доволен, а это многого стоит, поверьте! Шымкент, я тебя люблю! Аман болындар», — попрощался с шымкентцами Нурлан Сауранбаев экс-аким Шымкента.

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