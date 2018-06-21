Бывшего премьера Кыргызстана Сатыбалдиева заключили в СИЗО

Ведется следствие.

Бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, передает Кабар со ссылкой на пресс-службу ГКНБ КР.

По ее данным, 20 июня 2018 года ГКНБ КР бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву предъявлено обвинение по ст. 30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ г.Бишкек» и Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия. Ведется следствие.

Напомним, 18 июня в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека был задержан бывший премьер-министр Кыргызской Республики Жанторо Сатыбалдиев. Экс-глава кабмина обвиняется в соучастии в преступлении и коррупции.





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