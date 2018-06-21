В Астане изменят маршруты общественного транспорта

Изменения вводятся из-за ремонтных работ.

Пять автобусных маршрута в Астане временно изменят схему движения, передает Zakon.kz со ссылкой на Astana LRT.

С 21 (04:00 часов) до 22 (04:00 часов) июня 2018 года, в связи с проводимыми ремонтными работами на ул. Керей и Жанибек хандар на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра, движение автобусного сообщения будет ограничено.

Маршрут № 40 от начального остановочного пункта «Клинико-реабилитационный комплекс» до пересечения ул. Улы Дала – пр. Кабанбай батыра без изменения, далее налево на ул. Улы Дала, направо на пр. Туран, далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 50 от начального остановочного пункта «Д/с Бал бала» до пересечения ул. Сыганак – пр. Туран без изменения, далее налево на ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.

Маршрут № 51 от начального остановочного пункта «Акмолинская обл. больница №2» до пересечения ул. Сыганак – пр.Кабанбай батыра без изменения, далее прямо по пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.

Маршрут № 53 от начального остановочного пункта «Рынок Шарын» до пересечения ул. Сыганак – пр. Туран без изменения, далее на ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.

Маршрут № 61 от начального остановочного пункта «Школа лицей №81» до пересечения ул. Е-10 – пр. Туран без изменения, далее прямо по ул. Сыганак, направо на пр. Кабанбай батыра с заездом в район медицинских учреждений.

В обратном направлении по аналогичной схеме движения, за исключением заезда в район медицинских учреждений.

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