Россия планирует отправлять граждан ОАЭ в космос

Речь идет о полетах после 2020 года.

Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз" после 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщил Роскосмос, Москва и Абу-Даби в среду подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке к полету и собственно полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12".

"Сейчас достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных "Союзах", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о полетах после 2020 года. "Конкретных сроков пока нет", — добавил он.

Возможности для отправки космических туристов и космонавтов разных стран на кораблях "Союз" появятся в связи с тем, что за бюджетный счет будет создаваться по два корабля "Союз" в год, чего с учетом полетов американских частных кораблей будет достаточно для пересменки экипажей на МКС, но ракетно-космическая корпорация "Энергия" может производить до четырех кораблей в год.

Возможности строительства этих двух дополнительных кораблей в год планируется предложить ОАЭ и другим заинтересованным сторонам, включая компании, занимающиеся организацией космического туризма, пояснил собеседник.

"В этом случае российский космонавт будет пилотом, а два места можно предоставить под иностранных космонавтов или туристов", — отметил собеседник.

В ситуации с ОАЭ, уточнил он, речь идет о том, что перед началом регулярных полетов Москва поможет Абу-Даби в формировании отряда космонавтов, создании национального центра подготовки космонавтов и в разработке научной программы.

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