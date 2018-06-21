В Алматы ранним утром машина разнесла остановку

Предположительно, пострадали два человека.

В Алматы на пр.Суюнбая автомобиль Kia снес остановку, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла около 6 утра. Как рассказал один из участников ДТП - водитель Toyota Camry, он ехал вниз по пр.Суюнбая в правом ряду, слева от него двигалась Kia. Ниже ул.Богдана Хмельницкого около остановки "Элеватор" водитель последней, судя по всему, увидел голосующего человека, и ринулся к нему, подрезав тем самым Camry. В итоге произошло столкновение, после которого "кореец" отлетел на остановку, разнеся ее. К счастью, в раннее время там не было людей.

Информация о пострадавших уточняется. Очевидцы сообщили, что пострадал водитель Kia, его зажало в искореженной машине. На место происшествия приезжала скорая. Не исключено, что травмы получил и человек, сидевший рядом.

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