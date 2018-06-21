Бюджет Шымкента увеличат до 183 млрд тенге

Увеличится финансирование социальной и жилищной сфер.

19 июня президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения. Уже в следующем году собственный бюджет города увеличится до 183 миллиардов тенге, передает 24.kz.

Дополнительные средства будут направлены на строительство дорог, новых школ, жилья, зон отдыха, дорожных развязок и обновление автобусного парка. В Шымкент-сити построят жилой комплекс. Это пять с половиной тысяч «умных» квартир. Только на первоначальном этапе строительства иностранная компания планирует инвестировать около 160 миллиардов тенге. «Город в городе» будет состоять из 12-ти кварталов с объектами малого и среднего бизнеса, торгово-развлекательными центрами, поликлиниками, парками, аллеями и зонами отдыха.

"Темпы строительства увеличатся, республиканские трансферты мы можем получить напрямую, в первую очередь мы должны будем решить вопросы с жильем. Например, в 2017 году мы сдали жилья на 238 тысяч квадратных метров, а в этом году мы планируем сдать жилья на 457 тысяч квадратных метров. Это уже увеличение в два раза, естественно, с учетом мегаполиса мы будем ждать, что на первое время со всех сторон, это в первую очередь республиканский трансфер, в том числе бюджет города, в том числе мы сказали программа «7-20-25», где будут активизированы все частные застройщики", - рассказал Абильсеит Рабаев, руководитель отдела строительства Шымкента.

В городе построят 55 школ. В городе-миллионнике рождаются около десяти тысяч малышей в год. В акимате уверены, получение республиканского статуса улучшит экономическое положение: увеличится финансирование социальной и жилищной сфер. Будут усилены работы по строительству инфраструктуры - проведение света, газа и воды. А уже до конца этого года в городе не будет ни одной грунтовой дороги.

"В этом году бюджет, например, 137 миллиардов составляет до получения статуса, из них собственный доход города составляет 64 миллиарда, остальное - 35-37 миллиардов - областной бюджет, 18 миллиардов – субвенции. В связи с этим сейчас новый бюджет будет и собственный городской бюджет увеличится до 83 миллиардов. Мы планируем увеличить, и плюс там будут субвенции, и плюс будем с республики запрашивать. На 2019 год первоначальный бюджет 183 миллиарда. Кроме того, в акимате создадут пять управлений - природоохранное, ГАСК, матери и ребенка, по делам религии, здравоохранения, архива и цифровизации. Продолжится трансформация города в "умный", - отметила Гульжан Курманбекова, заместитель акима Шымкента.

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