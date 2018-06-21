В Актюбинской области открылась пантолечебница

Открытие современной пантолечебницы свидетельствует об активном развитии нетрадиционных видов сельского хозяйства и успешной межрегиональной кооперации.

В Мартукском районе Актюбинской области открылся санаторий пантолечебница «Зару». В ходе торжественной церемонии глава региона Бердыбек Сапарбаев выразил уверенность, что проект окажет положительное влияние на развитие туризма в регионе и оздоровление местных жителей, передает Zakon.kz.

Думаю, что сюда будут приезжать не только актюбинцы, но и жители соседних регионов Казахстана и России. Открытие современной пантолечебницы свидетельствует об активном развитии нетрадиционных видов сельского хозяйства и успешной межрегиональной кооперации. Поддерживая несвойственные для области виды производства в аграрном секторе, мы используем незадействованный ранее потенциал экономики, а главное – обеспечиваем наших граждан полезной продукцией собственного производства, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

При этом глава области заверил, что местные власти будут оказывать всемерную поддержку субъектам АПК, занимающихся нетрадиционнымивидами сельского хозяйства.

Отметим, широкий пакет мер государственной поддержки был применен и при строительстве двухэтажного здания санатория-пантолечебницы идействующей при ней мараловодческой фермы. Вблизи села Казанка местные органы выделили 700 гектаров земли для фермы и еще 1 гектар под санаторий. В рамках Единой программы поддержки и развития предпринимательства «ДКБ–2020» через субсидирование процентной ставки были предоставлены заемные средства в сумме 150 миллионов тенге. Общая стоимость проекта - 450 миллионов тенге.

Лечебным сырьём санаторий будут обеспечивать более 150 завезенных из Восточно-Казахстанской области маралов. Всего на ферме будет трудиться 30 человек. В дальнейшем планируется наладить производство биологических добавок на основе пантов марала. Первый заезд постояльцев в санаторий ожидается 25 июня. Длительность курса пантотерапии составит от 5 до 10 дней.

Добавим, в церемонии открытия также принял участие председатель республиканской палаты мараловодства Нурлан Тохтаров. Он поздравил всех актюбинцев со знаменательным событием и за активное развитие мараловодства в Восточно-Казахстанской, а теперь и в Актюбинской области, вручил Бердыбеку Сапарбаеву значок отличника данной сферы.

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