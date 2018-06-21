Полицейские не могут опознать жертву смертельного ДТП

Наезд на женщину-пешехода произошел в конце мая на 718 километре автодороги Алматы-Ташкент-Термез.

ДВД Южно-Казахстанской области просит неравнодушных граждан оказать помощь в опознании личности женщины, ставшей жертвой ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В производстве отдела расследования УД ДВД ЮКО находится материал досудебного расследования, зарегистрированный в ЕРДР. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 29 мая 2018 года в 22.10 часов, на 718 км. а/дороги Алматы-Ташкент-Термез. Водитель, управляя а/машиной «Ауди-100», совершил наезд на неустановленного пешехода – женщину азиатской национальности, в возрасте около 35-40 лет, которая скончалась на месте ДТП», – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

Также отмечено, что в момент ДТП женщина была одета в спортивную олимпийку красного цвета, черные брюки, красные туфли на каблуках.

Приметы: рост примерно 160-165 см., среднего телосложения. Глаза карие, волосы черные, короткие (карэ).

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