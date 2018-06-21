Где питаются лучше всего в Казахстане

Питание населения в сельской местности более калорийно чем в городской.

В министерстве национальной экономики РК рассказали об энергетической ценности продуктов питания, потребленных казахстанцами в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств в 2017 году уровень пищевой депривации или доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого уровня, снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,1 процентных пункта и составила 3,6 процента.

Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого уровня в процентах

Энергетическая ценность потребленных населением продуктов питания в 2017 году в среднем на душу в день составила 3192 ккал, это больше, чем в прошлом году на 217 ккал. Можно отметить, что питание населения в сельской местности более калорийно чем в городской.

Энергетическая ценность потребленных населением продуктов питания (килокалории).

Рассматривая региональное потребление следует отметить, что во всех регионах страны уровень фактической энергетической ценности потребленных населением продуктов питания превышает уровень минимальных потребностей в энергетической ценности. Самый высокий уровень энергетической ценности, потребленных населением продуктов питания отмечается в Восточно-Казахстанской области, а самый низкий ─ в городе Астана.

Если рассматривать химический состав продуктов питания потребленных населением, то можно отметить, что наибольший удельный вес приходится на углеводы. Доля углеводов (хлебопродукты и крупяные изделия) в рационе населения сельской местности выше, чем в городской. А доля продуктов с богатым содержанием жиров и белков (мясо и мясопродукты, молочные продукты и яйца) выше у жителей городов, чем сел.

Состав пищевых веществ, потребленных продуктов питания в суточном рационе населения в процентах.

Показатели рассчитаны по методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Организации Объединенных Наций (FAO) в статистическом модуле продовольственной безопасности ADePT.

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