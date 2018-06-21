В Казахстане вырос спрос на мясо

При этом говядина подорожала на 9,4%, а куры подешевели на 0,8%.

За 5 месяцев производители мяса обеспечили казахстанцам 107,7 тысячи тонн мясной продукции - сразу на 14,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Традиционно, наибольшие объемы обеспечили мясоделы Алматинской области - уже 30,8% от РК (это 33,2 тыс. тонн - сразу на 31,2% больше, чем годом ранее). Также в тройке ключевых регионов-производителей мяса - ВКО (16,6% от РК) и Акмолинская область (9,8% от РК).

Примечательно, что выпуск мяса птицы подскочил сразу на 23,2% год-к-году, до 23,4 тыс. тонн по итогам января-мая, в то время как производство мяса КРС, свинины и конины увеличилось лишь на 4%, до 30,8 тыс. тонн.

Кроме того, заметно в плюсе изготовление консервированных мясных продуктов - на 19,6%, до 26,8 тыс. тонн.

Спрос на рынке перекрыт собственным производством практически полностью - 89% продукции, продающейся в РК и ушедшей на экспорт в I квартале текущего года - местного происхождения.

Потребление мяса растет - объемы реализации мяса и мясных субпродуктов на внутреннем рынке выросли на 6,1% за год. Экспорт также в плюсе - сразу на 61,8%.

Среди "красного" мяса по итогам мая заметнее всего выросла в цене говядина - сразу на 9,4% за год. Говяжьи субпродукты, кстати, также заметно подорожали - так, печень подскочила в цене сразу на 11,9% за год.

На 9,2% подорожала к прошлому маю конина, на 8,3% - свинина, на 6,7% - баранина.

"Белое" мясо доступнее - куры даже подешевели на 0,8% год-к-году, популярные куриные окорочка - выросли в цене всего на 3,8%.

Мясная продукция также ощутимо выросла в цене - на 9,1% подорожала за год полукопченая колбаса, на 8% - вареная.

Цены на сало выросли сразу на 10,5% за год.

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