Назначен новый замакима в Усть-Каменогорске

Им стал Бауыржан Кудияров.

Распоряжением акима города Усть-Каменогорска сегодня заместителем акима города назначен Бауыржан Кудияров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел внутренней политики.

Кудияров Бауыржан Мамутханович родился 12 июля 1978 года в городе Кентау. Начиная с 1999 года по 2012 годы работал на государственной службе в таможенных органах РК, в отряде военной полиции по борьбе с коррупционными правонарушениями, в управлении транспортного контроля по Костанайской области, в управлении транспортного контроля по ВКО, Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Ертіс» по ВКО и Павлодарской областям. В 2012 году с мая по декабрь месяцы возглавлял КГУ «Центр по выдаче разовых талонов» акимата города Усть-Каменогорска. До нового назначения, с декабря 2012 года, руководил отделом строительства города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!