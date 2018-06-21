Залог по программе «7-20-25» должен продаваться беспрепятственно - Нацбанк

Залогодержатель должен иметь возможность на беспрепятственную и незамедлительную реализацию залогового имущества для получения соответствующего удовлетворения своих требований.

Для реализации социальной инициативы Главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» необходимо создать правовую среду, обеспечивающую соблюдение баланса интересов между интересами кредитора и заемщика. Об этом рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев, выступая с докладом на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что важным условием устойчивости программы в будущем является соблюдение банком и должником рыночных принципов, в том числе в вопросах досудебного урегулирования проблемной задолженности и приоритетности залоговых кредиторов.

«Институт залога должен быть полноценным. Для этого залогодержатель должен иметь возможность на беспрепятственную и незамедлительную реализацию залогового имущества для получения соответствующего удовлетворения своих требований. Без этих поправок успешная реализация Программы 7-20-25 невозможна», - резюмировал Акишев.

По словам Д.Акишева, в случае принятия законодательных поправок банки начнут выдавать кредиты населению в ближайшее время.

В заключение своего выступления Д.Акишев поблагодарил депутатов Сената за проделанную работу в рамках рассмотрения данного законопроекта.

Он отметил, что рассматриваемый законопроект позволит значительно улучшить ситуацию на финансовом рынке, защитить права наших граждан и обеспечить долгосрочное фондирование для обеспечения экономического роста.

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