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Залог по программе «7-20-25» должен продаваться беспрепятственно - Нацбанк

Залогодержатель должен иметь возможность на беспрепятственную и незамедлительную реализацию залогового имущества для получения соответствующего удовлетворения своих требований.

Фото : kursiv.kz21 июня 2018, 11:28

Для реализации социальной инициативы Главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» необходимо создать правовую среду, обеспечивающую соблюдение баланса интересов между интересами кредитора и заемщика. Об этом рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев, выступая с докладом на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что важным условием устойчивости программы в будущем является соблюдение банком и должником рыночных принципов, в том числе в вопросах досудебного урегулирования проблемной задолженности и приоритетности залоговых кредиторов.

«Институт залога должен быть полноценным. Для этого залогодержатель должен иметь возможность на беспрепятственную и незамедлительную реализацию залогового имущества для получения соответствующего удовлетворения своих требований. Без этих поправок успешная реализация Программы 7-20-25 невозможна», - резюмировал Акишев.

По словам Д.Акишева, в случае принятия законодательных поправок банки начнут выдавать кредиты населению в ближайшее время.

В заключение своего выступления Д.Акишев поблагодарил депутатов Сената за проделанную работу в рамках рассмотрения данного законопроекта.

Он отметил, что рассматриваемый законопроект позволит значительно улучшить ситуацию на финансовом рынке, защитить права наших граждан и обеспечить долгосрочное фондирование для обеспечения экономического роста.


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