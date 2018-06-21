В Алматы стартовал конкурс «Военная альпиниада»

В завершении конкурса военнослужащим предстоит восхождение на пик «Нурсултан» (4376 м).

На базе учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба армии стартовал конкурс на кубок известного казахстанского альпиниста, капитана Вооруженных Сил Максута Жумаева «Военная Альпиниада», передает Zakon.kz.

Конкурс проходит в три этапа. В рамках первого этапа военнослужащим предстоит параллельная и навесная переправы через реку. Во втором этапе – стрельба в засаде в горной местности в составе группы, а также транспортировка пострадавшего на точку эвакуации. В завершении конкурса военнослужащим предстоит восхождение на пик «Нурсултан» (4376 м).

Также в конкурсе в качестве независимых наблюдателей принимают участие военнослужащие Вооруженных Сил Италии.

«Горная подготовка в современных реалиях является важным элементом боевой подготовки личного состава в Вооруженных Силах Республики Казахстан, суть которой заключается в обучении военнослужащих приёмам ведения боевых действий в горной местности. На протяжении четырех лет в военной альпиниаде принимают участие сильнейшие представители альпийских подразделений. В текущем году, по инициативе Министра обороны конкурс «Военная альпиниада» проводится на кубок офицера центра горной подготовки капитана Максута Жумаева», - рассказал председатель Спортивного комитета полковник Расул Меирманов.

В текущем году на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр горной подготовки. Главными задачами центра является подготовка инструкторов и альпийских подразделений специального назначения боевым действиям в условиях горной и высокогорной местности с учетом тенденции развития тактики в современных условиях ведения боя.

Конкурс продлится до 26 июня.

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