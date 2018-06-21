Реальную меру защиты от ростовщичества назвал Акишев

Если по банковским кредитам ставки вознаграждения не могут превышать 56% годовых, то по онлайн-кредитам ставки доходят до 700% годовых и выше.

Национальный Банк считает необходимым обеспечить реальную защиту населения от ростовщичества. Об этом рассказал Данияр Акишев, выступая с докладом на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что если по банковским кредитам ставки вознаграждения не могут превышать 56% годовых, то по онлайн-кредитам ставки доходят до 700% годовых и выше.

«Реальной мерой защиты является обязательное указание эффективной ставки вознаграждения в договорах займа с ограничением ее размера на уровне 100% годовых. При подготовке данной нормы использовался международный опыт», - рассказал Д.Акишев.

Он добавил, что каждый гражданин сможет легко, в режиме онлайн проверить значение реальной ставки по своему кредиту посредством кредитного калькулятора.

«Методика такого калькулятора будет утверждаться Национальным Банком и он будет доступен на нашем сайте. Расчеты калькулятора будут являться легальным основанием для использования в разрешении споров в суде. Займы, по которым ГЭСВ превышает 100%, такой договор будет признаваться судебными органами ничтожным», - прокомментировал глава Национального Банка.

Д.Акишев рассказал также о введении сберегательных вкладов. Он отметил, что это будет дополнительный вид депозита. «Сберегательные вклады предоставят вкладчикам более высокую доходность при большей сумме гарантирования в размере 15 млн. тенге. Для обычных тенговых вкладов – это 10 млн. тенге. Вкладчик будет обладать правом досрочного изъятия при условии 30-дневного уведомления банка по истребованию вклада», - пояснил Д.Акишев.

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